Viis muuseumi paneb neljapäeviti uksed kinni kell 20.24

Need viis on jääajakeskus Saadjärve ääres ning KGB kongide muuseum, Eesti spordi- ja olümpiamuuseum, Tartu Ülikooli muuseum ja Tartu linnamuuseum.

Algatuse eesmärk on veelgi rikastada kultuuripealinna suve. Pikendatud lahtiolekuaeg augusti lõpuni annab külastajaile võimaluse õhtusel ajal osa saada näitustest ning osaleda ainulaadsetel ekskursioonidel, töötubades ja kultuurisündmustel, mis on kavandatud just aktsiooni «Mine või muuseumisse!» ajaks.