Teetööd toovad liikluspiirangud Narva mäele ja sellest kesklinna poole

Busside ümbersõit:

Bussiliin nr 4 ajutine teekond on Puiestee – Raatuse – Narva mnt. Vene peatuse asenduspeatus on Atlantis.

Bussiliin nr 7 ajutine teekond väljuval suunal on Turu – Narva mnt. Läbimata jäävad Vabaduse pst, Raeplatsi ja Vabadussilla peatused, mille asenduspeatuseks on Linnamuuseum. Linna siseneval suunal on ajutine teekond Roosi – Puiestee (vasakule) – Raatuse – Narva mnt. Läbimata jäävad peatused Narvamäe, Palmihoone ja Raeplats, mille asenduspeatuseks on Atlantis.

Bussiliin nr 8 ajutine teekond on Narva mnt – Puiestee (vasakule) – Raatuse – Narva mnt. Läbimata jääb Vene peatus, mille asenduspeatus on Atlantis.

Allikas: Jens Raavik