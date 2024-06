Juba homme, 6. juunil esietendab Eesti Draamateatri näitetrupp Kammivabrikus lavastuse «Rahamaa». Mehis Pihla kirja pandud ja Hendrik Toompere jr lavastatud näidend annab aimu, kuidas rahapesu on kujundanud lääneriikide poliitikat juba aastakümneid ja miks on sellisest hämarast rahast raske loobuda. Publiku huvi on nii suur, et kõik 11 etendust on välja müüdud ja aeglaselt tegutsejad on jäänud ilma pääsmeta.