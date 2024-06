Tartu ülikool võtab vastu üle 200 arst-residendi

Tartu ülikooli residentuuri prodekaan Helen Reim ütles, et residentuuri oodatakse kõiki, kes on kas käesoleval aastal või varem omandanud arstikraadi ning tunnevad tänaseks soovi huvipakkuval erialal spetsialiseeruda. «See on aeg, mil üldarsti tugevatele teoreetilistele teadmistele lisanduvad praktilise õppe kaudu eriarsti kliinilised pädevused. Uute oskuste ja teadmiste omandamine toimub juhendaja ja arst-residendi koostöös ja seda erinevates residentuuribaasides üle Eesti.»