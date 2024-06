Ehituskaupade hiid Depo võttis sihikule Tartu

Eestis seni vaid Tallinnas kauplev Läti ehituspoekett Depo soovib laieneda Tartusse. Välja on vaadatud koht Variku viadukti läheduses Raudtee tänava kõrval. Et ehitusmaterjalide müüja saaks Emajõelinnas esinduse avada, on tarvis Tartu linnavolikogu otsust, sest üks kruntidest, kuhu poe saaks ehitada, kuulub Tartu linnale.