Kvartali uued korrused ja bürood said ametlikult avatud

«Tartu südames asuv Kvartal koondab traditsioonilise kaubanduse ja toitlustuskohtade ümber ka erinevaid meditsiiniteenuseid, büroosid, spaad, hotelli ja konverentsikeskust. Sellise ülesehitusega oli Kvartal 2016. aastal, mil see avati, kontseptsioonilt oma ajast natuke ees,» sõnas TTK Kultuurikeskus osaühingu juhatuse liige Kaire Krevald.

Pealeehitusega lisandus Kvartalile 6 500 ruutmeetrit, millest 6 000 on äripind ning 500 trepikodade ja tehnoruumide tarbeks. Kokku on Kvartali hoones natuke üle 61 000 ruutmeetri pinda ning majas töötab kokku 1530 inimest. Kvartalis on 21 erinevat bürood, 13 toitlustuskohta, 41 kauplust-teenusepakkujat, V spa hotell ja spaa ja 360 kohaline maa-alune parkla.

Pealeehituse maksumuseks kujunes ligikaudu 11 miljonit eurot. «TTK Kultuurikeskus OÜ on meie hea klient juba ligi 10 aastat. Pikk ühine tee Kvartali keskuse algusaegadest tänaseni on loonud usaldusväärse suhte ja viljaka koostöö. Meil on äärmiselt hea meel toetada oma pikaajalise kliendi ambitsioone ja aidata kaasa tema unistuste ellu viimisele,» rääkis ehitust finantseerinud Swedbanki korporatiivpanganduse osakonna juhataja Mihkel Utt.

Ehitise arhitektuurilise lahenduse autoriteks on Kadarik Tüür Arhitektid, projekteerimistööd teostas OÜ Tari. Keskuse peatöövõtjaks on konsortsium AS Ehitustrust ja AS Ehitusfirma Rand & Tuulberg.