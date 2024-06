Tartu lauluväljakule mahub laulupeo ajal ligi 10 000 kuulajat. Piletimüügi statistika näitab, et kallist piletihinnast hoolimata plats tühjaks ei jää, sest üldala on välja müüdud ning alles on vaid mõnisada numbrilise istekoha pääset.

Foto: Margus Ansu