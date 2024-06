Malle Pärn: eetika on inimliku elu alus

Nii mõnigi on avaldanud kahtlust, kas eetika enam üldse vajalik on. Sest üsna levinud on arvamus, et hea ja halva vahel vahetegemine on suhteline, vastavalt sellele, kustpoolt vaadata ja milliseid kriteeriume või arenguid mõõdupulgaks võtta. Siit järeldub küsimus, mis see eetika üldse on ja kes otsustab, mis on eetiline ja mis ei ole.