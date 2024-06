VAATA PILTE Eesti lipu 140. aastapäev tõi Kalevipoja juurde kokku igas eas tartlased

Teisipäeva õhtul kogunes Kalevipoja juurde Emajõe puiestikku, et tunda uhkust Eesti lipu üle, mis on pidanud vastu nii sakslaste kui venelaste okupatsioonide käes. Lipu päeva olid tähistama tulnud need, kes mäletavad okupatsiooniaegseid koledusi, aga ka need, kes on elanud vaid vabas Eestis.