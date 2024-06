Rekordiliselt vara valminud Eesti maasikas seisab lettidel, klient ei oska seda otsidagi

Tartu vallas Vasula külje all suisa 20 hektaril laiuv talu kasvatab nii maasikaid, vaarikaid ning musti ja punaseid sõstraid kui ka ploome. Praegu on majapidamises kibekiire ja vaat et isegi ärev aeg, sest maasikad valmisid tänavu erakordselt vara. Nii väledat küpsemist ei osanud oodata peremees ise ega ammugi mitte ostjad.