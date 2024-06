Suurel hulga teadusartikleid avadanud arstid Katrin Õunap ja Sander Pajusalu pälvisid preemia

Aastate 2019–2023 arvestuses pälvis stipendiumi geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku juht doktor Sander Pajusalu.

Inimestele tuleb vahel pikalt selgitada, et meditsiinigeneetika on tavapärane arstlik eriala ning geneetika ja personaalmeditsiini kliinik osutabki just tervishoiuteenuseid, mida patsiendid vajavad. See ei ole üksus, kus tehakse ainult teadust.

Doktor Sander Pajusalu pälvis preemia viimase viie aasta jooksul tehtud teadusartiklite eest. Foto: Andres Tennus

Doktor Sander Pajusalu hindab selle kõrval siiski ka oma eriala potentsiaali teadustööks. «Tehnoloogia areng on võimaldanud uute metoodikate kliinilisse töösse rakendamist teaduslikult uurida ning nii käivad teadus ja kliiniline töö käsikäes, üksteist toetades ja võimestades,» ütles ta.

Vähiravis kasutatakse ütlust, et parim ravi on tihtipeale kliinilises uuringus osalemine, sama võib öelda ka meditsiinigeneetika kohta. Ilma meditsiinigeneetika teadustööta oleksid paljud Eesti patsiendid ilma diagnoosita, seega ka õige jälgimise ja ravita.

Kliinilise töö ja teaduse lõimimine tervikuks on see, mis ühes ülikoolihaiglas ongi normaalne, leidis doktor Pajusalu. Ka tõstis ta esile tervishoiu rahastajaid, kes on olnud valmis innovaatilisi lahendusi tervishoiuteenustena rahastama. Nii möödus tänavu jaanuaris juba 10 aastat ajast, kui eksoomi sekveneerimine lapseea algusega pärilike haiguste diagnostikaks lisati toonase haigekassa tervishoiuteenuste loetelusse.