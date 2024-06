Terviseamet andis Anne kanali veekvaliteedile halva hinnangu

Terviseameti sõnul näitab vee halb kvaliteediklass seda, et reostumise suur tõenäosus on ka käesoleval hooajal ja kuna täpselt ei tea, millal võib vesi reostuda, tuleb olla ettevaatlik ning teavitada suplejaid võimalikust ohust. Proovid näitavad seda, et reostus ei ole püsiv, vaid episoodiline.

Anne kanali juures on nagu ikka üleval tavapärased teavitavad lipud vastavalt iganädalastele veeproovide ja veetemperatuuri näitudele. Rohelise lipu korral on veeproovid normikohased, kollane lipp teavitab suplemiseks liiga jahedast veest. Kui lehvivad punased lipud, siis see annab infot, et viimase võetud veeanalüüsi põhjal esineb vees reostus. Iganädalaste veeproovide info on üleval ka ranna teadetetahvlil.