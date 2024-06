Korea äridelegatsioon tuli tudengilinna koostööpartnereid otsima

«Mul on äärmiselt hea meel, et nad siin tagasi on ja sel korral juba eesmärgiga väga konkreetseid praktilisi teadmisi saada ja kaardistada Tartu biotehnoloogiaga tegelevate ettevõtetega teadus- ja arenduskoostöö võimalused. Tartu on Eesti biotehnoloogia valdkonna kese ning meie teadlaste ja ettevõtluse koostööst sündinud innovatsioon oli neile kindlasti lisapõhjuseks, miks Tartu tervisetehnoloogia ökosüsteemi liikmetega kohtuda,» sõnas Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna valdkonnajuht Roomer Tarajev.