Maaülikoolis algas üliõpilaste vastuvõtt eestikeelsetele õppekavadele

Keskhariduse baasil saab Eesti maaülikooli õppima tulla 18-le eestikeelse bakalaureuse-, inseneriõppe, rakenduskõrghariduse ning loomaarsti integreeritud õppe õppekavale. Neile, kellel on bakalaureusekraad juba omandatud, on valikus 16 magistriõppekava.

Maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve ütles, et maaülikoolist leiab mitmekesise valiku roheteemadega seotud erialadest, mis muutuvad ühiskonnas järjest olulisemaks. «Meie õppekavad varieeruvad aiandusest, toiduainete tootmisest, metsandusest ja veterinaariast kuni geodeesia, keskkonnakaitse, puidutöötlemise, tehnotroonika, maamajanduse ja isegi ergonoomikani. Tahan ka rõhutada, et maaülikooli lõpetajad on tööturul hinnatud, sest paljudel neil erialadel napib spetsialiste,» lisas Järve.