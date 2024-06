Tema sõnul oli Eestis üles seatud 78 kandidaadi hulgast väga kerge valikut teha. «Ammu oli juba välja valitud kandidaat. Inimene, kes on sihikindel, kellel on selgroogu, kellel on selged põhimõtted ja kes pole väejooksik, ei hüppa ühest parteist teise parteisse,» selgitas Jõgi ning asutas minekut. Õige pea oli ta uuesti platsis: «Ütlen ikka selle ka välja – Kõlvart.»