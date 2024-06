Heidi Hansar: aina enam võidavad värbamiskonkursse just väikelinnade kandidaadid

Just äsja tuli mu juurde ühe Leedu ettevõtte juht, kes väljendas oma selget ootust, et leiaksime talle hea kandidaadi just väiksemast linnast kui Tallinn. Jah, viimaste aastate trendid näitavad selgelt, et üha enam ettevõtteid eelistab värbamisel kandidaate just väiksematest linnadest, nagu näiteks Tartu, Pärnu, Viljandi.