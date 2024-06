Rahe tekitas mõlgitöökoja ukse taha järjekorra

Tartlane Oliver Metsnõmm jäi oma Subaru Foresteriga rahe kätte läinud laupäeva õhtupoolikul Elva vallas Rõngu kandis. Ühel hetkel värvus taevas väga kiiresti tumedaks ja teisel hetkel hakkas taevast juba suuri jääkuule alla sadama. «Ega see sadu kaua kestnud, võib-olla viis minutit,» ütles Metsnõmm. «Sain veel auto tee lähedale hoovi ära parkida, kuid mõlke see paraku ära ei hoidnud.»

Golfipallisuurused rahekuulid muljusid 2017. aastal valminud Subaru Foresteri katuse ja kapoti ning kui silmaga polegi kahjustusi väga näha, siis käega on lömmis kohti hästi tunda. «Ma juba kindlustusele näitasin. Kardan, et saan tagasi ainult pahtlist auto, sest katust ju ei vahetata,» sõnas Metsnõmm. «Õnneks on autol kaskokindlustus, see teeb tuju natukene paremaks. Arvatavasti lähevad tööd maksma mitu tuhat eurot.»