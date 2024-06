Tartu laulu- ja tantsupidu vajab endiselt vabatahtlike abi

Tööülesanded on mitmekesised ja katavad kogu peonädala 16.–22. juunini. Kokku on võimalik valida viie tiimi vahel: rohe-, ligipääsetavuse, toidu-, info- ja saatjate tiim. Iga vabatahtlik ja rohesaadik saab ise otsustada, millised sündmused enim huvi pakuvad, et just nendel kohal olla ja abikäsi ulatada.