Kursi Koolkond Omicumi püünel ehk Ahvi armastus ja fossiilsed saurused ogalilli söömas

Paljaks võtmata ja koledaid hääli tegemata poseerivad nad fotograaf Kristjan Teedemale ja kaader saab selline, et Omicumi püsiekspositsiooni kuuluv Andrus Kasemaa tohutu taies üleval lae all jääb kahe mehe pea kohale, mis on väga päevakohane.

Ilmar Kruusamäest sai Andrus Kasemaa õpilane seitsmekümnendatel, mil Kasemaa asus Tartu ülikooli kunstikabinetti juhatama. Nüüd tõi Ilmar Kruusamäe oma õpetajale mõeldes Omicumi veel ta kaks maali, et need lae all rippuvaga kooskõla tekitaksid. Aga kogu ülejäänud ruum on puhtalt Kursi Koolkonna päralt.