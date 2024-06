Lodja uue nime ümber säilib tseremooniani salapära

Kui tartlased ootavad lodjasõitu, siis aluse ehitajad hoopis välismaalt peatselt saabuvat käigukasti. See on üks oluline puuduv komponent, mis on vajalik testsõitude tegemiseks. «Ikka iga päev ehitame, lootus oli enne jaanipäeva valmis saada, aga enam ei tea,» sõnas lotja ehitava Emajõe lodjaseltsi juht Priit Jagomägi.