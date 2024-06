Tartu otsib Sõpruse silla suureks remondiks ehitajat

Sõpruse sillal parandatakse autode sõiduteed ning liikumisvõimalusi nii jalakäijatele kui ratturitele. Uue lahenduse kohaselt saab sillal olema 2+2 sõidurada ning sild ehitatakse mõlemalt poolt laiemaks, et mahutada sellele ka piisavalt laiad ratta- ja jalgteed. Nii jalgratturid kui jalakäijad eraldatakse sõiduteest piirde ja ohutusalaga. Kahesuunalised rattateed saavad olema 2,25-meetri laiused ning asuvad mõlemal sõidusuunal. Jalgteede laius saab sillal olema 2 meetrit. Samuti ehitatakse välja rattateed ja -rajad Karlova suunas ja kõikidele sillalt tulevatele ning sinna viivatele pööretele.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et Sõpruse sild on väga oluline linnaliiklust teenindav sild, kuhu peavad koos ära mahtuma kõik liiklejagrupid. «Silla uus lahendus soodustab jalgsi ja rattaga liikumist, parandab elukeskkonda ning liiklusohutust. Tegemist on Tartu linna lähiaastate kõige mahukama investeeringuga tänavaehitusse, seetõttu loodame võimalike pakkujate suurele huvile,» ütles Tamm.