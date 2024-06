Autovabaduse puiesteest saab Euroopa kultuuripealinna sündmuste sõlmpunkt

Kultuuriprogramm puiesteel kulgeb kindlas rütmis neljapäevast laupäevani. Neljapäevad on traditsiooniliselt suurkontsertide päralt, mis võtavad tänavu rahvusvahelised mõõtmed. Lavale on oodata koosseise nii naaberriikidest kui ka kaugemalt, ühena neist ülemaailmset edu nautiv Läti indie-rokkbänd Carnival Youth. Reedel on tantsuõhtud, laupäeviti jagub palju tegemisi peredele, väljas on ka kohalikud omavalitsused ning pühapäevad lõppevad välikinoseansiga.