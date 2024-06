Omniva andis teada, et vargus toimus veidi pärast kella ühte pärastlõunal Tartus Põhja puiestee 8 maja ees. Varguse hetkel oli postikuller läinud maja postkastidesse saadetisi panema.

Auto juurde naastes märkas kuller, et miskipärast on hulk kirju autos kõrvalistuja koha peal maas. Kontrollimisel selgus, et puudu oli 15 kirja.