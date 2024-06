«Tangenti» Euroopa esietendus kuulub Tartu 2024 põhiprogrammi. Tartu 2024 loovjuhi Kati Torpi sõnul on Takatani puhul imekspandav tema koostööoskus ja kokkuliitev lavastajastiil. «On väga eriline, et Euroopa esietendust saavad näha just kultuuripealinlased tartlased ja külalised,» ütles Torp.