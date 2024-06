Linnavalitsus kutsub tartlasi kompostimise koolitusele

Alates 1. jaanuarist on biojäätmete eraldi kogumine ja selleks eraldi mahuti paigaldamine kohustuslik kõikidel kinnistutel. Biojäätmete üleandmise kohustusest saavad vabastust taotleda ehk ennast kompostijaks vormistada üksikelamute ja kuni kümne korteriga kinnistute omanikud, kes korraldavad ise oma kinnistul tekkivate toidujäätmete kompostimise. Vabastuse saamise eeldus on, et tekkivat komposti kasutatakse kohapeal.