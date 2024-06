Teisipäev on lipupäev

Teisipäev, 4. juuni on Eesti lipu päev ning sel puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Samuti on oodatud meie-tunde väljendamiseks sinimustvalget heiskama kõik kodumajapidamised ja ettevõtted. Seekord on Eesti lipu 140. sünnipäev.