FOTOD Uuel mänguväljakul pole ratastool lustimisel sugugi takistuseks

Eile avatud mängupark asub Maarjamõisas haiglahoone, aadressil Puusepa 2 paikneva maja taga pargis. Seal on olemas karusell, kiik, liivakast, labürint, treeningseadmed, ehk tegevust on nii väikelastele, noortele kui ka täiskasvanutele.

Vihma ja äikest trotsides avati Maarjamõisa erilise mängupark koos sadade inimestega. Õhtujuhiks oli avapeole kutsutud näitleja Kaarel Targo teatrist Must Kast ning lastega mängis Fujitsu Estonia meeskond. Muusikalise poole eest hoolitsesid Laulupesa lapsed, üheskoos tehti ka näomaalinguid.

«Lapsi köitsid väga näomaalingud ning park täitus kiiresti seebimullide ja oranžide õhupallidega. Nüüd on avapidu peetud ja loodame, et mängupark rõõmustab edaspidi paljusid lapsi,» sõnas lastefondi kommunikatsioonijuht Liis Ehrminger. «Laupäevane pidugi kinnitas, et ratastool ei ole seal lustimisel sugugi takistuseks ning karusselliringid ei jäänud tegemata kellelgi.»