«Umbes 15 lätlast, 15 leedukat ning mõned soomlased,» täpsustas võistluse eestvedaja ja maaülikooli maadlustreener Veiko Proovel. «Suurem enamus võistlejatest on noored, täiskasvanuid on vähe. Küll aga on märgata palju väikesi plikasid, mõned isegi päris pisikesed, näiteks on siin ka 2016. aastal sündinud. Tore on see, et plikade seas on maadlus aina hoogu kogumas, üks matt ongi meil tänasel võistlusel ainult naistemaadluseks.»