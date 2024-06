Täna on kõigil aiandushuvilistel võimalus kohtuda, mõtteid vahetada ja taimi soetada Tartu ülikooli botaanikaaias toimuval taimefestivalil. Ürituse eestvedaja ning botaanikaaia taimede kasvamise eest hoolitsev Katrin Mäeots nentis, et praeguste ilmadega on küll tore aiatöid teha, kuid tänavused ilmad pakuvad aednikele üksjagu üllatusi.