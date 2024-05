Kultuuripealinna beebid näevad Eesti esimest vastsündinutele mõeldud näitust

«Beebid suudavad alguses tuvastada valgust ja liikumist. Esimestel päevadel on nad huvitatud suurte kontrastidega mustritest ja värvidest, nagu musta ja valge või põhivärvide – sinine, punane, kollane – kombinatsioonid. Vastsündinute nägemisteravus on selles staadiumis üsna madal,» selgitas Langsepp.

Tartu 2024 juhi Kuldar Leisi sõnul on Euroopa kultuuripealinn mõeldud kõigile, ka meie pisematele, kes ise eriti palju ei liigu. «Kipume unustama, et ka beebid on väga oluline sihtrühm ning meil on hea meel, et «Kõige alguse galeriis» on nende peale mõeldud,» ütles ta.