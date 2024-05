Puuetega inimeste iga-aastane tähtsündmus toimub sedapuhku Vanemuises

Tartu 2024 programmiliini «Inimene ja oskused» juht Jaan Ulst ütles, et Tartu 2024 sisu loojad on ka puuetega inimesed. «Hea meel on, et tänavune kultuurifestival oma eripalgeliste esinejatega on just Tartus ja on Tartu 2024 programmi osa,» lisas ta.