Ülikooli raamatukogu direktoriks saab Jaanika Anderson, muuseumi direktorina jätkab Mariann Raisma

Jaanika Anderson rääkis ettekandes senatile, et raamatukogu on ülikooli süda, kuhu tulevad kokku inimesed ülikooli erinevatelt erialadelt ja õppetasemetelt. Tema sõnul on oluline leida tasakaal selles, kuidas toetada raamatukogu infotehnoloogilist arengut, et tulla toime info jagamise ja säilitamisega, ning samas pidevalt kaasajastada füüsilist keskkonda, et paranda ligipääsetavust ja vastata kasutajate vajadustele.