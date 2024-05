Politsei palub abi sissemurdmistes kahtlustatavate meeste tuvastamisel

Viimastel nädalatel on Tartumaal ja Tallinnas sisse murtud tuulutusasendisse jäetud või poolavali olnud akende kaudu mitmesse eramusse. Kaasa on viidud erinevaid esemeid. Nende juhtumite osas on politsei alustanud kriminaalmenetlused ning kõik täpsemad asjaolud on alles selgitamisel.