Kuid ka paaritunnise mõttevahetuse järel oli selge, et tarvis on ehitada uus jahiloss ning selleks tuleb vana hoone lammutada.

Maaülikooli arendusjuht Linnar Pärn selgitas kohalviibinutele detailselt, kuidas ülikooli juhtkond on praegusesse seisu jõudnud. Paar aastat tagasi oli selge, et 1980. aastal ehitatud jahiloss vajaks senisest rohkem kasutust, kuid talvel on hoone jahe ning selle küttekulu ebamõistlik suur.