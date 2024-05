Puiestee tänaval keset kõnniteed kasvav pärn jääb alles

Sel nädalal peeti linnavalitsuses koosolek, kus see pärn oli üks teema. Tartu linna arborist Kaire Zimmer on tee-ehituse varajasest staadiumist alates puu säilimise eest seisnud, isegi kui keset teed kasvav puu uue tee ehitajate plaanidesse kuidagi ära ei tahtnud mahtuda. «Õnneks jõudsime koosolekul kokkuleppele, et ehitajad proovivad puu siiski alles jätta,» rõõmustas Kaire Zimmer.