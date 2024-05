Politseinik Mariliis Mets: enne noortega töötamist elasin justkui roosade prillidega

Politsei Tartu piirkonnagrupi komissar Mariliis Mets (32) puutub oma töös kokku peamiselt seadusega pahuksisse sattunud noortega ning nendib, et järjest enam on muret lastega, kes tarvitavad narkootikume. Seepärast julgustab komissar Mets lapsevanemaid kahtluste ja küsimuste korral politseiga ühendust võtma, kartmata, et sellele võib karistus järgneda.