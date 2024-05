Miks koer saba liputab? Minge aga läbi linna Annelinna uurima

Just see on plaanis Jaanika Tammarul, kes on neljandat aastat korraldatava rännaklavastuse «Läbi linna» ideeline juht ning kelle tiim on lasknud end inspireerida Karlovast, Supilinnast ja Ülejõest. Homme ja paari järgmise nädala valitud päevadel ootab Jaanika Tamm­aru publikut Annelinna paneelmajade labürinti, tiigi äärde, mänguväljakuile, jalakäijate teele, Eluringi keskuse aeda ja veel paljudesse kohtadesse.