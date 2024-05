Juhtkiri Kas teeme koolidele kuumapühad?

«Kuumalaine on meile olnud raske. Kooli medõde tuli rääkima, et tal on kabinet pidevalt lapsi täis. Pole ka ime, sest meil on mõnes klassis 35 kraadi. Üritame kooliaasta lõpuni lühemate tundidega hakkama saada,» nii rääkis sel nädalal Hansa kooli direktor Liina Karolin-Salu. Nagu selgub, on paljud koolid ootamatu kuumalainega kimpus ja käigult tuleb nuputada, mis oleks lahendus.