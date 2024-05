Esmaspäeval algavatel valimistel on mitu uuendust

Tartu linna valimiskomisjoni esimees Jüri Mölder söandas samas varasema kogemuse pinnalt ennustada, et suurem osa valijaid kasutab nüüd e-hääletamise võimalust. «Viimased riigikogu valimised olid 70-protsendise osavõtuga, Euroopa Parlamendi valimised tulevad vahest 40 protsendi juurde. Seejuures on e-hääletamine endiselt populaarne. Valijate hulk, kes hääletamisruumi jõuab, on vähemuses,» tõdes ta.

Esmaspäeva keskpäeval algab ka sedeliga hääletamine jaoskondades. Seejuures tasub tähele panna, et Tartus on jaoskondade asukohad muutunud ja kõik ei tööta esmaspäevast alates.

«Muutunud on see, et meil on kaks jaoskonda vähem ja osaliselt on uued hääletamisruumide asukohad,» jätkas Mölder. «Euroopa Parlamendi valimised on konkurentsitult olnud kõige väiksema osalusprotsendiga valimised, mistõttu vaatasime riigi valimisteenistusega kriitiliselt üle viimaste valimiste osalemisstatistika jaoskonniti.»