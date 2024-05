Keset ööd lahvatas põlema laut, kus sees pool tuhat noorlooma

Noorkarjalaut kuulub põllumajandusettevõttele Härjanurme Mõis. Et laut asub suurest sõiduteest eemal ning inimesi seal kohapeal ei olnud, võib arvata, et päästjad kutsus kohale keegi möödasõitnu. Härjanurme Mõisa agrotehnik Rene Adamson selgitas, et loomad pääsesid põlengust kadudeta ning tuli päris laudani ei jõudnud, seega saavad loomad seal segamatult edasi elada, kuid tules hävis laudaga kokku ehitatud kunagine kontorihoone. «Hea, et inimesed ja loomad terveks jäid, hävinud asjad saab taas korda teha, kuid ega seegi kuigi meeldiv ole,» sõnas Adamson.