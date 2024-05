Varakult saabunud suvi avas ülikoolilinnas rannahooaja varem

Ametlikult algab rannahooaeg 1. juunil. «Möödunud nädalal tegin ettepaneku linnale, õnneks oldi sellega kohe ka nõus,» ütles Argo Raag. «Ametlikkus ametlikkuseks, rannahooaja avab siiski soe suveilm ja see on jõudnud kohale.»

Lisaks sellele, et vesi on soe, on seni ka vee kvaliteet püsinud väga hea. Nii lehvib kõigis Tartumaa randades roheline lipp, ka tavapäraselt probleemse suplusveega Anne kanali ääres on vardasse tõmmatud roheline lipp.