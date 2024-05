Süku nimi on tõesti üsna laialt levinud – ilus näide, kuidas projekti suupärane töönimi on kinnistuma hakanud.

Aga südalinna kultuurikeskuse kavandamise protsessis on linnavalitsus lubanud, et avalikkus saab nime valikul osaleda. Seepärast ongi nüüd konkurss välja kuulutatud. Seejuures ei räägi me mitte ainult nimest, vaid ka sellega kaasnevast loosungist.