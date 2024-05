Tartu volikogu esimees Kaspar Kokk on paljudele tuntud kui endine tippsuusataja. Isamaa ridadesse kuuluv Kokk on mullu suvest sõbraga kahasse Toome tenniseväljakute omanik ja käib seal ka ise mängimas.

Rattateede rajamine peaks käima käsikäes kiire ja mugava ühistranspordi arendamisega, ainult siis saaks loota, et inimesed loobuvad eraautode kasutamisest, leiab Tartu volikogu esimees Kaspar Kokk (41), samas aga möönab, et seesugune avaldus võib tekitada koalitsioonikaaslaste meelepaha. Isamaa piirkonna juhina valmistub Kokk tuleva aasta kohalikeks valimisteks olukorras, kus erakonna toetusreiting Tartus on küündinud rekordiliselt üle 30 protsendi.