Elu ise Suunamudijast põllumees trotsib põuda ja ikaldust humoorikate videotega

Praegu tunnevad põllumehed kõige enam puudust vihmast, aga kuidas vihma loitsida? Vanarahva tarkus ütleb, et kui jätad rehad piidega ülespidi vedelema, siis läheb vihmale. Ja põllumeestele on aastatega selgeks saanud Murphy seadus, et kui kombain kõige kibedama viljalõikuse ajal välja ajada, hakkab raudselt sadama.