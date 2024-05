35 KRAADI KLASSIS Õpetaja: lapsed saavad iga kord samale tehtele erineva vastuse

Lähte ühisgümnaasiumi matemaatikaõpetajal Ulvi Kaasikul on käes termomeeter, mis näitas teisipäeval kell 11.30 klassiruumis 28 kraadi sooja. Möödunud reedel oli see veel viis pügalat kõrgem.

Viimastel päevadel on üle Eesti rullunud pigem südasuvega sarnanev kuumalaine, mis on mitmel pool õhutemperatuuri kergitanud 30 kraadi juurde. Kui rannas peesitamiseks sobib selline ilm igati, siis õppeaasta viimast pingutust tegevatele kooliõpilastele ja õpetajatele tähendab see parajat põrgut.