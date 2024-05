Holmi jalgpallipargi kõrvale kerkib neli padeliväljakut

«Mõte on jalgpallipargi juurde terviklik spordikompleks välja arendada ning kuna meie kruntidel oli üks nurgakene kasutamata, mõtlesime sinna neli padeliväljakut rajada,» selgitas Holm jalgpallipargi projektijuhi Mart Raamat.

Praegu on spordikompleksis jalgpalliväljak koos tribüünidega, parkla ning korvpalliväljak, mis on kõigile tasuta kasutamiseks. «Korvpalliväljaku rajasime toetajate abiga ning tänu sellele saavad kõik soovijad seal tasuta mängimas käia,» märkis Raamat. «Padeliväljaku rajamine on aga tunduvalt suurem väljaminek ning mingit tasu tuleb väljaku kasutamise eest ikkagi maksma hakata.»