Liina Raju: raamatukogu pakub kooliprogrammile külluslikku täiendust

Festivalid toovad raamatukogu lastetöö küll kontsentreeritult kokku, kuid märgatavalt mahukam on regulaarne töö nii lasteaia- kui ka koolilastega. Õppeaasta jooksul linnaraamatukogus laste ja noortega kohtunud kirjanike hulgas on näiteks Asko Künnap, Tiia Kõnnussaar, Aidi Vallik, Tiina Laanem ja Heidi Raba.

Linnaraamatukogus toimub keskmiselt 30 tundi lasteaia- või kooliõpilastele igas kuus, mais jõuab raamatukokku ja harukogudesse üle tuhande lapse ja noore. Raamatukoguhoidjatel on välja töötatud eri vanuses lastele rühmatunnid, mille käigus tutvustatakse raamatukogu, uudiskirjandust ja kirjandusžanre. Populaarsed on nii raamatukogutunnid muinasjuttude teemal kui ka tunnid luulest, illustratsioonidest ja koomiksitest. Raamatukogus viiakse läbi ka matemaatika- ja muusikatunde ning pillitutvust nii noorematele kui vanematele muusikahuvilistele.

Raamatukogutund on õpetajale võimalus mõnd teemat käsitleda kas süvendatult või teha sellesse ülevaatlik sissejuhatus. Harukogude koostöö oma piirkonna koolidega on tihe. Uueks õppeaastaks plaane tehes on oodatud raamatukogu laste- ja noorteosakonda ning harukogudesse pöörduma ka kõik need, kes lõppeval õppeaastal ei jõudnud.