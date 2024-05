Ivo Känd: Rail Baltic – murumütsid ootavad rongi, rukkililled rinnas

Eesti riik panustab liikuvuse arengus raudteele, mille prioriteet on Rail Baltic ja valmimistähtaeg aasta 2030. Nüüd on vaja raha juurde leida, sest raudteeprojekt on kallinenud. Vaadatakse erainvestorite poole ning vaja on ka laenata. Eesti osa on umbes kolm miljardit, Läti lõik 6,4 miljardit ja Leedu osa 5,6 miljardit, Euroopa Liidu panus maksimaalselt 10 miljardit, kokku 25 miljardit eurot. See kõik on siiski ennustus, pärissummad sõltuvad liikmesriikide läbirääkimistest.