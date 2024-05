Juhtkiri Nüüd tõmbame sae käima!

See juhtus jälle. Linnavalitsus tahtis hakata tänavauuenduse käigus (või tarvis) puid saagima ja rühm kodanikke tõusis ainuüksi sellest mõttest tagajalgadele. Siis peeeti arutelu ja selgus, et tulemuse saamiseks ei peagi saagima nõnda palju. Jutt on seekord Tulbi tänavast.

Pole mingit põhjust arvata, et Tartu linnaametnike ja projekteerijate esimene mõte kusagil tänavat uuendama või midagi ehitama hakates on, et jess, nüüd tõmbame sae käima. Meil on küllalt näiteid sellest, kuidas tänava uuendamise valikud on lähtunud suurtest väärtuslikeks peetud puudest: näiteks Staadioni tänaval ning papliallee ülikooli spordihoonest lodjakojani.