Metsaomanikud hädas: oma metsas kehtivad piirangud, millest endal pole aimugi

Kogenud metsamees Mart Erik sõnas, et ta pole päris kindel, kui suur osa tema metsast looduskaitse all on. Piirangud selguvad tavaliselt töö käigus.

Aina lisanduvad uued looduskaitselised piirangud on metsaomanike sõnul muutnud nende elu täielikuks põrguks. Et piiranguid on tohutult, siis puudub enamikel metsaomanikel teadmine, mida oma maal teha võib ja mida mitte. Üldiselt selgubki see alles töö käigus. Suures hirmus, et mets langeb piirangute alla, võetakse raieküpsed metsad esimesel võimalusel maha, kuigi ei tahaks.